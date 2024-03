Parallels stellt Remote-Control-Lösung Paralles Access ein

Virtualisierungsspezialist Parallels hat bekanntgegeben, dass die Remote-Control-Software Parallels Access nicht mehr Bestandteil von Parallels Desktop ist und vom Markt zurückgezogen wird. Wie das Unternehmen erklärt , ist die Fernsteuerungssoftware am 5. März eingestellt worden und steht seitdem nicht mehr zum Kauf oder zur Verlängerung zur Verfügung. Bestehende Abos werden noch bis zum 30. April unterstützt werden. Ab dem Stichtag wird auch der Support für Parallels Access eingestellt und die Lösung soll sich nicht mehr in jeder Umgebung nutzen lassen.In der Begründung für das Aus heisst es, Fortschritte in der Technologie und Verschiebungen am Markt hätten zu einer Neubewertung des Produktportfolios geführt. In der Folge habe man sich zur Einstellung der Entwicklung entschlossen, um die Ressourcen auf die Entwicklung und Verbesserung anderer Parallels-Produkte zu konzentrieren. Den Nutzern von Parallels Access wird empfohlen, nach einer alternativen Lösung Ausschau zu halten.Parallels Access ermöglicht den Remote-Zugriff auf Macs via iPhone und iPad, aber auch von Android-Geräten, wobei die Verbindung über eine 256-Bit-AES-Verbindung geschützt wurde.(rd)