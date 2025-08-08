cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
OpenAI präsentiert mit GPT-5 leistungsstärkstes KI-Modell
Quelle: Microsoft

OpenAI präsentiert mit GPT-5 leistungsstärkstes KI-Modell

Mit dem Launch von GPT-5 hat OpenAI die nächste Generation seiner KI-Sprachmodelle vorgestellt. Microsoft hat die umgehende Unterstützung des neuen Modells angekündigt.
8. August 2025

     

KI-Pionier OpenAI hat GPT-5 vorstellt, das nach eigenen Aussagen bis anhin fortschrittlichste KI-Modell. GPT-5 soll sowohl in ChatGPT, als auch im Entwickler-API eingesetzt werden und soll in allen Disziplinen deutlich leistungsfähiger sein als alle bisherigen Modelle. Auch soll es gelungen sei, die Halluzinationen deutlich zu reduzieren. Stark verbessert wurden zudem die Programmierfähigkeiten, speziell bezüglich komplexer Front-ends sowie beim Debugging grosser Repositories. Eine Übersicht aller Möglichkeiten für Programmierer hat OpenAI in einem Blog Post zusammengestellt.

Stark verbessert wurden weiter auch die Fähigkeiten bei der Texterstellung. So ist GPT-5 in der Lage, Texte mit struktureller Mehrdeutigkeit zu verarbeiten und ausdrucksstarke Texte mit literarischer Tiefe zu generieren. Daneben soll GPT-6 sich insbesondere auch bei gesundheitsbezogenen Fragen bewähren und proaktiv mögliche Probleme erkennen.


GPT-5 steht allen Usern zur Verfügung, wobei Plus-Abonnenten von erweiterten Nutzungsmöglichkeiten profitieren und Pro-Abonnenten Zugang zu GPT-5 Pro erhalten, einem noch einmal leistungsfähigeren Modell mit unbeschränkter Nutzung. Der Rollout von GPT-5 soll innert einer Woche abgeschlossen sein.

Wie zudem Microsoft verlauten lässt, wird GPT-5 auch umgehend in die Produkt- und Service-Palette des Softwareriesen integriert. Das neue Modell steht in Copilot für Unternehmens- wie auch Privatanwender zur Verfügung. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Github leakt aus Versehen die neuen GPT-5 Modelle

 7. August 2025 - Kurz vor dem eigentlichen Launch der neuen GPT-5-Modelle von OpenAI landeten detaillierte Informationen dazu, offenbar ungewollt, im Netz. Demnach sollen vier neue Modellvarianten vorgestellt werden.

OpenAI veröffentlicht neue, lokal ausführbare Sprachmodelle

6. August 2025 - Mit GPT-OSS-120b und GPT-OSS-20b veröffentlicht OpenAI zwei frei verfügbare Sprachmodelle, die leistungsfähiges Reasoning und effiziente Nutzung auf lokaler Hardware ermöglichen sollen.

ChatGPT-Agent umgeht Captcha mit Leichtigkeit

 29. Juli 2025 - Ein ChatGPT-Agent hat eine Captcha-Verifikation mit nur einem Mausklick überwunden – wir haben dies selbst ausprobiert und das Resultat war ebenso einfach wie besorgniserregend.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
phonestar*- Das flexibelste VoIP Angebot der Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER