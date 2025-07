Azure Linux 2.0 erreicht End of Life im Juli 2025

Azure Linux 2.0 erreicht laut Microsoft am 31. Juli 2025 sein End of Life (EOL). Danach stellt das Azure Linux-Team keine Updates, Sicherheitspatches oder Support mehr bereit. Betroffen seien insbesondere AKS-Umgebungen, die über Azure Arc betrieben werden, da Azure Linux 2.0 hier als Basisimage diene. Microsoft empfielt, Azure Local-Instanzen frühzeitig auf Release 2507 zu aktualisieren und dann den Wechsel auf Azure Linux 3.0 durchzuführen. Ein Weiterbetrieb über das EOL-Datum hinaus erhöhe das Risiko von Sicherheitslücken deutlich.Azure Linux 3.0 bringt laut Microsoft zentrale Aktualisierungen wichtiger Komponenten mit sich. Der Linux-Kernel wurde von Version 5.15 auf die aktuelle LTS-Version 6.6 angehoben, was Leistung und Hawarekompatibilität verbessern soll. Das Container-Paket liegt nun in Version 1.7.13 vor, während SystemD auf Version 255 aktualisiert wurde, um die Systemverwaltung zu vereinfachen. Weiter heisst es, dass OpenSSL ein Upgrade von 1.1.1k auf 3.3.0 erhalten habe und biete damit modernisierte Verschlüsselungsmethoden. Zudem stehe in Azure Linux 3.0 mehr Pakete und Tools zu Verfügung, die Entwicklererfahrung und Sicherheit optimiere.