SAC setzt für Mitgliederverwaltung auf Open Source

Der Schweizer Alpenclub SAC ist mit rund 180'000 Mitgliedern und 110 Sektionen der grösste Bergsportverband der Schweiz. Die föderale Struktur des Vereins stellt besondere Anforderungen an die IT-Lösung zur Mitglieder- und Sektionsverwaltung. Per 1. Januar 2025 hat der SAC eine neue Plattform für diese Aufgaben in Betrieb genommen – das neue Portal löst die alte Datenbank ab und ermöglicht standardisierte, digitalisierte Prozesse nicht nur bezüglich der Mitgliederführung, sondern auch für das Kurswesen, die Kommunikation, Zahlungen und digitale Ausweise.Die neue Lösung basiert auf der Open Source Software Hitobito und dient neben den Kernfunktionen auch als Identity Provider für die 13 angeschlossenen Umysteme wie die Buchhaltung, das Hüttenportal, die Tourenverwaltung und weitere spezifische Anwendungen. Mit der neuen Lösung erhöht sich zudem die Datenkonsistenz, und die Rechtevergabe wird vereinfacht. Das Projekt, umgesetzt mit Unterstützung durch Puzzle ITC , war nicht zuletzt wegen der herausfordernden Migration historischer Daten aus mehreren Altsystemen technisch anspruchsvoll. Es wurde iterativ entwickelt und in mehreren Etappen eingeführt.Reto Giger, Ressortleiter Digitalisierung und IT und Mitglied der Geschäftsleitung des SAC: "Mit der neuen Plattform haben wir eine zukunftsfähige digitale Basis geschaffen – transparent und perfekt abgestimmt auf die föderale Struktur und komplexen Prozesse unseres Verbandes. (ubi)