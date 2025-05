Synology lanciert Beestation Plus

Anfang 2024 hat Synology mit der Beestation eine besonders einfache Speicherlösung lanciert, die ganz einfach angeschlossen wird und anschliessend als private Cloud verwendet werden kann (unser Test der Lösung findet sich hier ). Nun erweitert der NAS-Spezialist das Angebot um die Beestation Plus.Die Beestation Plus bietet eine Speicherkapazität von 8 TB und soll im Vergleich zum Vorgängermodell eine 4,8-fach höhere Leistung bieten und sich damit auch für die Verwendung in Teams und durch professionelle Nutzer eignen. Ebenfalls versprochen werden lokale KI-Funktionen, dank denen Nutzer beispielsweise Fotos von bestimmten Motiven einfacher finden sollen. Auch Dateien und Dokumente sollen sich so organisieren lassen. Erwähnenswert auch die integrierte Unterstützung für Plex Media Server. Snapshot-basierte Wiederherstellung ist ebenfalls Teil der Lösung, während Beeprotect-Cloud-Backup im Kaufpreis für drei Monate enthalten ist.Die Beestation Plus kann ab sofort bestellt werden und kostet rund 450 Franken. (mw)