Hosttech bietet neu GPU-Server zur Tagesmiete an

Der im DACH-Markt aktive ISP Hosttech mit Hauptsitz in Richterswil erweitert sein Server-Angebot. Neu bietet Hosttech GPU-Server an, laut Mitteilung "für alle, die einen Einstieg in die Welt des High Performance Computing suchen". Die dedizierten Server basieren auf den aktuellen Prozessoren von AMD und Intel und Nvidia-GPUs und können nach dem Pay-per-Day-Modell genutzt werden, "vergleichsweise günstig", wie Hosttech versichert. Eine Mindestvertragslaufzeit gibt es nicht, man bezahlt nur die effektiv genutzten Tage. Die GPU-Server sind im Hosttech-eigenen Rechenzentrum Datarock in der Zentralschweiz untergebracht und kommen optional mit vorinstalliertem Betriebssystem, KVM- oder IPMI-Lösung.Auf seiner Website nennt Hosttech drei Preisbeispiele. Ein System mit Intel Xeon W3-2425, 64 GB RAM und Nvidia RTX A2000/12 GB kostet pro Tag 9.90 Franken. Ein Server mit AMD Ryzen 9 7900X, 32 GB RAM und Nvidia RTX A5000/24 GB schlägt mit täglich 12.90 Franken zu Buche. Und für einen Server mit AMD Epyc 9124, 128 GB RAM und Nvidia RTX 6000/48 GB zahlt man täglich 33 Franken. Dazu kommt jeweils eine einmalige Aktivierungsgebühr von 250 Franken pro System.Laut CEO Markus Meuwly begegnet Hosttech mit den GPU-Servern dem aktuellen Zeitgeist: "Für KI Training und Big Data Analysen brauchen Entwickler, Unternehmen und Forscher hoch performante Hardware. Häufig wird die hohe Leistung aber nur für einen kurzen Projektzeitraum gebraucht. Unsere Systeme sind deshalb schnell verfügbar und werden auf Tagesbasis abgerechnet. Dadurch geniessen User maximale Flexibilität." (ubi)