Sarner Druckerei geht wegen Fehler des IT-Dienstleisters konkurs

Kuriose Geschichte im Kanton Obwalden, über die unter anderem die "Luzerner Zeitung" (Paywall) berichtet – und zwar die Insolvenz von Abächerli Media, eines Druck- und Medienunternehmens mit rund 30 Mitarbeitenden. Hauptschuld am Konkurs soll ein ehemaliger externer IT-Dienstleister haben.Abächerli Media schreibt zur Insolvenz auf seiner Website: "Das Ende der Firma ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass unser ehemaliger externer IT-Dienstleister im Juni 2022 versehentlich sämtliche Daten und Applikationen auf unseren Servern sowie die Backups gelöscht hat." Es sei in der Folge nicht gelungen, die Daten wiederherzustellen – folgedessen war die Firma während rund 10 Wochen ohne ERP-System. "Das komplette IT-System musste damals von Null neu aufgebaut werden. Dies führte zu erheblichen Umsatzausfällen, was massive Auswirkung auf die Liquidität zur Folge hatte." Abächerli Media schätzt den entstandenen Schaden auf mehr als 750’000 Franken. Die Versicherung des Verursachers habe aber nur einen Bruchteil davon unternommen. "Unsere Firma hat sich von diesem Fiasko nicht mehr erholt."Gleichzeitig fügt das Unternehmen auch an, dass der Druckmarkt in den letzten beiden Jahren weiter geschrumpft sei und die Umsätze trotz guter Entwicklung nach dem IT-Fiasko seit Mitte 2024 relativ stark zurückgegangen seien. Die Bank habe per Anfang März nun "den Stecker gezogen", was zur sofortigen Zahlungsunfähigkeit führte.Der besagte IT-Dienstleister wird nicht namentlich genannt. Die "Luzerner Zeitung" schreibt, die Firma mit den Vorwürfen konfrontiert zu haben. Diese habe erst durch die Nachfrage von den Schuldzuweisungen der Sarner Druckerei erfahren und habe keine Stellung nehmen wollen – der Fall sei abgeschlossen. (mw)