Apples Tap to Pay kommt in die Schweiz

Apple hat bekannt gegeben, dass die Funktion Tap to Pay auf iPhone in einer Reihe zusätzlicher europäischer Länder verfügbar ist – dazu gehören auch die Schweiz sowie Liechtenstein; nebst Bulgarien, Finnland, Ungarn, Polen, Portugal, der Slowakei und Slowenien. Tap to Pay erlaubt es Händlern in diesen Ländern kontaktlose Zahlungen direkt über ein iPhone zu akzeptieren – ohne zusätzliches Kartenlesegerät oder Terminal. Die Zahlungen können entweder von kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, von Apple Pay sowie anderen digitalen Wallets erfolgen, seitens Händler wird ein iPhone Xs oder neuer vorausgesetzt.Die Zahlung erfolgt mittels NFC-Technologie, indem die Kundschaft ihre Karte oder ein entsprechendes Gerät an das iPhone des Händlers hält. Die Abwicklung erfolgt verschlüsselt, wobei die Daten über das Secure Element verarbeitet werden. Laut Apple hat das Unternehmen keinen Zugriff auf Informationen zu Käufen oder Käufern.In der Schweiz unterstützen unter anderem Adyen, Mollie, MyPOS, Nexi, Stripe, Sumup und Worldline die neue Funktion – für die Nutzung von Tap to Pay muss eine dieser Partner-Apps auf dem iPhone laufen. Weitere Anbieter sollen folgen. (mw)