Texas Instruments stellt kleinsten Microcontroller der Welt vor

Der US-amerikanische Halbleiterkonzern Texas Instruments hat an der Messe Embedded World diese Woche den nach eigenen Angaben kleinsten Microcontroller (MCU) vorgestellt, den die Welt je gesehen hat. Der Chip mit der kryptischen Bezeichnung MSPM0C1104 hat mit einer Fläche von 1,38 Quadratmillimetern in etwa die Grösse eines Pfefferkorns und ist laut TI 38 Prozent kleiner als der bis anhin kleinste MCU.Hardware-Entwickler sollen damit in der Lage sein, die Miniaturisierung weiter voranzutreiben, ohne dabei in Sachen Performance Kompromisse einzugehen. Der Hersteller nennt als Beispiele etwa Wearables aus dem Medizinbereich oder Consumer-Electronics-Geräte.Der Mini-Chip arbeitet mit einer Frequenz von 24 MHz und verfügt über 1 KB RAM sowie 16 KB Flash-Speicher. Ebenfalls an Bord ist ein 12-Bit-Analog-to-Digital-Konverter mit drei Kanälen sowie sechs frei verwendbare Input/Output-Pins. Daneben sind weitere Packages mit bis zu 20 Pins verfügbar. Was die Kommunikation betrifft, ist er kompatibel mit Standard-UART- oder -SPI-Schnittstellen. Die kompletten Spezifikationen wie auch eine technische Dokumentation inklusive Implementierungsanleitung stellt TI online zur Verfügung.Für den Miniatur-Chip verlangt Texas Instruments 20 Cents pro Stück bei Abnahme von 1000 Einheiten. (rd)