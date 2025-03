Malware Vo1d infiziert weltweit 1,6 Millionen Smart TVs

Sicherheitsforscher des chinesischen Cybersecurity-Spezialisten Xlab haben eine neue Version der Android-Malware Vo1d entdeckt, die weltweit mehr als 1,6 Millionen auf Android basierende TVs und Set-Top-Boxen infiziert haben soll. Aktuell werden die infizierten Geräte wohl vor allem für ungerechtfertigte Bereicherung genutzt – also etwa, um Impressionen für Werbung zu generieren. Doch das Missbrauchspotenzial sei riesig, so die Forscher in ihrer Analyse . Würde das Botnet etwa für die Durchführung von DDoS-Attacken genutzt, könnte dies alleine aufgrund der grossen Masse an betroffenen Geräten schwerwiegende Auswirkungen auf betroffene Unternehmen und Organisationen haben.Fast die Hälfte der betroffenen TVs findet sich in Brasilien, Südafrika und Indonesien, aber auch Deutschland taucht mit 2,17 Prozent der gefundenen Geräte auf der Liste von Xlabs auf. Von Geräten in der Schweiz ist nicht die Rede, der Markt und damit die Menge der gefährdeten Fernseher dürfte aber wohl schlicht zu klein sein, um für eine Nennung in Frage zu kommen.Die Malware scheint über zwei Wege auf die Geräte zu kommen. Teils wird die Malware bereits in der Produktion oder auf dem Lieferweg aufgespielt. Aber auch Apps aus unseriösen App Stores sollen Gefahr bergen. Nutzer sollen zum Schutz nur auf Geräte und Apps etablierter Anbieter setzen und Firmware-Updates jeweils zeitnah aufspielen. (win)