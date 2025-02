Google kippt SMS als 2FA-Option in Gmail

Google möchte nicht länger auf SMS als Option für die 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) in Gmail setzen. Das geht aus einem Bericht von "Forbes" hervor. Hintergrund für den Schritt ist, dass SMS als nicht wahnsinnig sichere Variante für 2FA gelten. Ein Google-Sprecher erklärt gegenüber "Forbes": "Ähnlich wie wir Passwörter durch Passkeys ersetzen wollen, möchten wir künftig keine SMS mehr zur Anmeldung verwenden." Stattdessen sollen QR-Codes eingesetzt werden, um "die massiven, weltweiten Missbrauchsfälle bei SMS-Nachrichten zu reduzieren." Einerseits könnten SMS-Codes leicht abgefangen werden, heisst es seitens Google , andererseits hätten Nutzer nicht immer Zugriff auf das Gerät, an das der Code geschickt wird, und die Sicherheit hänge stark von der Zuverlässigkeit des Mobilfunkanbieters ab. "Wenn ein Betrüger leicht an die Telefonnummer eines Opfers gelangen kann, verliert SMS-Verifizierung jeden Sicherheitswert", so das Unternehmen.Wie rasch Google SMS als 2FA-Option abschaffen möchte, ist nicht zu lesen. (mw)