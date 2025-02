Microsoft lanciert kostenlose, werbefinanzierte Office-Version

Microsofts Office-Paket für den Desktop – das inzwischen unter dem Namen Microsoft 365 Copilot vermarktet wird – gibt es neu offenbar in einer Gratisvariante. Dies hat die Plattform "Beebom" bemerkt und schreibt , dass die Gratis-Office-Version von Microsoft still und leise eingeführt wurde und offenbar auch nirgends dokumentiert ist.Zur Gratis-Office-Version kommt man, indem man das Office-Paket regulär herunterlädt und installiert. Überspringt man danach die Sign-in-Option, wo man den Produkte-Key eingeben muss, bekommt man neu die Option "Continue for free" vorgesetzt, womit man Work, Excel und Powerpoint dann auch ohne Lizenzschlüssel nutzen kann – wenn auch mit einigen Einschränkungen.So bekommt man permanent Werbung über ein Banner auf der rechten Seite eingeblendet. Ausserdem können Dateien nicht lokal, sondern lediglich auf Ondrive gespeichert werden, wobei kostenlos 5 GB zur Verfügung stehen. Und schliesslich stehen auch längst nicht alle Funktionen von Microsoft 365 Copilot zur Verfügung. Beispielsweise lassen sich keine Add-ins hinzufügen, es gibt keine Diktierfunktion, keine fortgeschrittenen Formatierungsfunktionen oder auch keine Datenanalysefunktionen in Excel und vieles mehr. Im Wesentlichen können nur die Grundfunktionen von Word, Excel und Powerpoint genutzt werden – alle anderen Funktionen sind grau als nicht nutzbar gekennzeichnet. Aber: Bis anhin konnte man ohne Lizenz Dokumente lediglich betrachten, ohne sie irgendwie bearbeiten zu können.