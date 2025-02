iPhone SE 4 verspätet sich

Das iPhone SE 4 erscheint etwas später als erwartet. Wie "Bloomberg" berichtete , war die Präsentation des neuen Einsteiger-Smartphones ursprünglich in der laufenden Woche geplant, doch daraus wird nichts mehr, wie es in einem aktualisierten Post des Tech-Journalisten Mark Gurman heisst. Stattdessen wird das neue iPhone SE angeblich in der Woche ab dem 17. Februar vorgestellt. Gemäss seinen eigenen Worten stehe die Enthüllung "unmittelbar bevor". Allerdings wird das neue Gerät nicht anlässlich eines grossen Events, sondern wohl lediglich per Web-Ankündigung vorgestellt.Das kommende Smartphone orientiert sich Gerüchten zufolge am Design des iPhone 14 und integriert Touch ID in das Display – das Vorgängermodell (Bild) verfügte noch über einen physischen Knopf am unteren Ende. Darüber hinaus sei das SE 4 das erste Apple-Smartphone, das über ein von Apple entwickeltes 5G-Modem verfügt. Zu guter Letzt soll der aktuelle A18-Chip zum Einsatz kommen, damit auch das günstigste iPhone-Modell Apple Intelligence nutzen kann. Kolportiert wird ein Preis von rund 600 Franken. (dok)