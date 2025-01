Apple verkauft neu auch aufbereitete iPhone-15-Modelle

Seit dieser Woche verkauft Apple in Europa aufbereitete Versionen des iPhone 15. Das berichtet "Macrumors" und schreibt dazu, dass diese Geräte mit einem Rabatt von 15 Prozent in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien verkauft würden.Doch auch in der Schweiz findet sich im Store von Apple das iPhone 15 in einer Refurbished-Version. Mit 128 GB wird es für 619 Franken (anstatt regulär 729 Franken) verkauft, mit 256 GB für 699 Franken (anstatt 829 Franken). Das iPhone 15 Plus, Pro und Pro Max gibt es hingegen noch nicht in Refurbished-Versionen. Laut "Macrumors" könnten diese Modelle aber schon bald folgen.Dafür ist – wie kurz vor Weihnachten bereits berichtet – das iPhone 14 aus dem Apple-Sortiment verschwunden, da dieses noch mit einem Lightning-Port bestückt war. (mw)