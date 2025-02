Outlook für Mac bekommt Recall-Funktion

Auch Mac-Nutzer können ihre via Outlook verschickten Mails künftig zurückrufen. Die Recall-Funktion ist neu im Beta-Channel (Version 16.94, Build 25011325 oder neuer) enthalten und soll im Laufe des Februars dann im Current Channel (Preview) ausgerollt werden.Mit der Rückruf-Funktion lassen sich bereits verschickte Mails aus der Inbox der Empfänger löschen, wenn noch kurzfristig ein Fehler bemerkt wurde. Eine entsprechende Nachricht informiert weiter darüber, ob der Rückruf erfolgreich war. Um eine Mail zurückzurufen, kann diese im Gesendet-Folder via Rechtsklick angewählt werden (siehe Bild). Nicht zurückrufen lassen sich unter Umständen Nachrichten, die "sehr alt" sind, wie Microsoft schreibt. Dann solle man einfach mit einer zweiten Mail den Fehler gradestellen, so der gut gemeinte Rat aus Redmond.Das Rückrufen von Mails funktioniert übrigens ausschliesslich unter mehreren Bedingungen: Erstens müssen Absender und Empfänger einen Microsoft 365 Account oder einen Exchange Account haben, der in derselben Organisation registriert ist. Und zweitens darf der Empfänger die Nachricht noch nicht geöffnet worden sein. (win)