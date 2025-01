DDoS-Angriffe von russischen Hackern auf Schweizer Gemeinden

Zahlreiche Schweizer Gemeinden und Organisationen sind in den letzten Tagen Opfer von DDoS-Angriffen geworden. Das Bundesamt für Cybersicherheit BACS hatte solche Angriffe im Vorfeld und während des World Economic Forum in Davos, welches vom 20. bis zum 24. Läuft, bereits erwartet, wie "Bluewin.ch" berichtet . Betroffen waren etwa die Waadtländer Kantonalbank sowie einige Gemeinden (Luzern, Adligenswil LU, Kriens LU und Ebikon LU).Die Verantwortung für die Angriffe werden der russischen Hackergruppe NoName zugeschrieben. Es ist nicht das erste Mal, dass NoName starke Aktivität in der Schweiz zeigt, so hat die Gruppe im Sommer 2023 bereits mehrere Websites der Bundesverwaltung und verschiedene Online-Services der SBB mit DDoS-Attacken lahmgelegt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)