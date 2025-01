Betrüger hebeln Phishing-Schutz von Apple iMessage aus

Cyberbetrüger haben sich eine neue Masche ausgedacht, um Apple-User über die Nachrichten-App iMessage in die Falle zu locken. Dabei verfügt die Anwendung eigentlich über einen entsprechenden Phishing-Schutz, der Links in Nachrichten von unbekannten Absendern vorerst nur als Text darstellt. Vermehrt gesichtete Phishing-Nachrichten fordern die Nutzer jetzt aber dazu auf, beispielsweise mit "Y" (Yes) oder mit "Stopp" zu antworten. Anschliessend wird der Link durch iMessage aktiviert und somit anklickbar.









Wie "Bleeping computer" berichtet , wird diese Masche immer häufiger beobachtet. Die Nachrichten verweisen beispielsweise auf anstehende Paketlieferungen oder auch zu begleichende Strafzettel. Der entsprechende Link führt dann auf Formulare, über die Adress- oder Bezahldaten abgefragt werden. Und selbst wenn Nutzer nach einer Antwort nicht auf den Link klicken, könnten die Betrüger sie aufgrund der Reaktion als lohnendes Ziel für künftige Versuche einstufen.Die beste Strategie ist in diesem Fall also, schlicht nicht auf die Nachrichten zu reagieren. Zudem haben Nutzer die Möglichkeit, den Phising-Versuch über iMessage bei Apple als Spam zu melden. (sta)