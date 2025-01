Score-Konferenz findet am 14. Mai statt

Am 14. Mai 2025 wird im StageOne in Zürich-Oerlikon erneut die Score (Swiss Conference for Retail and E-Commerce) abgehalten. Die Veranstaltung richtet sich an Entscheider und Macher der Branche und verspricht ein reichhaltiges Programm an Keynotes, praxisorientierten Referaten und zahlreichen Networking-Möglichkeiten, um sich auszutauschen. Die Registrierung ist per sofort offen, hier gibt’s Tickets für die Konferenz. Ebenfalls Teil des Events ist die Preisverleihung für den Digital Commerce Award 2025. Es ist, so Veranstalter Carpathia, eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich mit den anderen Playern der Branche zu messen und grosse Reichweite zu erhalten. Die Bewerbung kann noch bis zum 14. Februar in wenigen Minuten ausgefüllt werden und findet sich an dieser Stelle. Mehr Informationen zum Event finden sich auf der Homepage . "Swiss IT Media" ist offizieller Medienpartner der Veranstaltung. (win)