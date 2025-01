Neue USB-Logos sollen Klarheit schaffen

Das USB Implementor Forum (USB IF), seines Zeichens zuständig für die exakte Bezeichnung von USB-Schnittstellen, möchte neue Logos einführen, um Konsumenten die Leistung einer bestimmten USB-Schnittstelle einfacher zu vermitteln. Ziel ist es, dass ein kleines Logo auf der Verpackung von Kabeln sowie neben der Schnittstelle auf Geräten die maximale Geschwindigkeit angeben soll. So könnte etwa neben einem Anschluss das Logo USB 10 Gbps unmissverständlich aufzeigen, mit welcher Maximalgeschwindigkeit User rechnen können.Gemäss USB IF wird diese Änderung angestrebt, weil somit die Geschwindigkeit eines Anschlusses als Wert wiedergegeben werde, was etwa mit der Bezeichnung USB 3.2 Gen2 nicht der Fall sei. Die neuen Logos sollen nebst Kabel und Endgeräten auch auf Dockings Stations zu finden sein, wie es weiter heisst. Allerdings kann das USB IF lediglich die Logos zur Verfügung stellen sowie Empfehlungen aussprechen. Dass die Logos schlussendlich tatsächlich aufgedruckt werden, obliegt in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller. Die neuen Logos sind in der Bildergalerie ersichtlich. (dok)