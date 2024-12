Microsoft: Geschlossene Wasserkreisläufe in Datenzentren

Um den enormen Wasserverbrauch seiner Rechenzentren einzudämmen, hat Microsoft im August 2024 begonnen, ein neues Design für Datenzentren einzuführen, welches den Wasserverbrauch auf 0 reduziert, wie Microsoft in einem Blogbeitrag schreibt . Ermöglicht wird dies durch den Einsatz eines geschlossenen Wasserkreislaufs analog eines Motors, wodurch das Wasser durch Kühlung immer wieder verwendet werden kann. Gemäss dem Unternehmen können so über 125 Millionen Liter Wasser pro Jahr und Rechenzentrum eingespart werden. Darüber hinaus möchte Microsoft künftig vermehrt wiederaufbereitetes Wasser anstelle von frischem Trinkwasser für die Kühlung verwenden.Der neue Wasserkreislauf ist Teil des sogenannten "Datecenter Community Pledge", quasi ein Nachhaltigkeitsversprechen von Microsoft , dessen Erfüllung der Konzern bis zum Jahr 2030 anstrebt. Dieses sieht vor, Rechenzentren klimaneutral – also ohne die direkte oder indirekte Emission von Treibhausgasen – wasserschonend sowie ohne die Generierung von Abfällen zu betreiben. Die ersten Rechenzentren mit der neuen Wasserkühlung werden an den Standorten Phoenix, Arizona, Mt. Pleasant und Wisconsin im Jahr 2026 im Rahmen eines Pilotversuchs getestet. Die ersten in Betrieb gehenden Zentren mit geschlossenen Wasserkreisläufen erwartet das Unternehmen 2027.Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, setzt Microsoft wie auch andere Firmen aus dem Big Tech Bereich auf Atomstrom, ausserdem erwägt der Konzern sogar den Bau eigener Reaktoren, um seine Rechenzentren emissionsfrei zu betreiben ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (dok)