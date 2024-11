Azure-Engpässe: Switzerland North nur für Bestandskunden

"Microsofts Rechenzentrumsregion Switzerland North ist vorübergehend für bestehende Kunden reserviert." Dies erklärt ein Sprecher von Microsoft Schweiz auf Nachfrage von "Swiss IT Magazine". Hintergrund dieser Nachfrage sind Hinweise von Leserseite, wonach es im Bereich Compute seit Anfang November nicht mehr möglich ist, neue VMs im RZ Switzerland North zu erstellen. Als Begründung heisst es von Seiten Microsoft-Support, dass Kontingentanfragen aufgrund der hohen Nachfrage nach virtuellen Maschinen in der Region derzeit nicht genehmigt werden könnten. Man sei daran, die Ressourcen zu erweitern, und man entschuldige sich für die Verzögerungen. Ausserdem wird der Vorschlag gemacht, auf die Region Norway East auszuweichen.Die Ausführungen von Microsoft Schweiz gegenüber "Swiss IT Magazine" decken sich mit den Angaben des Supports. Man verzeichne derzeit ein starkes Wachstum bei den Azure Cloud Services weltweit. "Die Verfügbarkeit von Kapazitäten für unsere Kunden hat für uns höchste Priorität und wir arbeiten daran, unseren Ressourcenbereitstellungsprozess zu verbessern und eine Erweiterung zu beschleunigen." Ausserdem weist Microsoft Schweiz darauf hin, dass man die Situation kontinuierlich beobachte und eng mit den Kunden zusammenarbeite. Konkrete Fragen, etwa weshalb es zu den Engpässen gekommen sei, ob die Nachfrage unterschätzt wurde, welche Services sonst noch betroffen sind oder wie lange es dauern wird, bis die Engpässe behoben sind, wollte der Konzern derweil nicht beantworten. (mw)