The Browser Company kündigt KI-Browser Dia an

The Browser Company, Entwickler des Arc-Browsers, hat auf Anfang 2025 ein neues Produkt angekündigt, und zwar den Webbrowser Dia. Auf einer spartanischen Seite zum Projekt liest man: "KI wird keine App sein. Kein Button. Wir glauben, sie wird eine völlig neue Umgebung – basierend auf einem Webbrowser."Bereits im Oktober kündigte Th Browser Company an, seinen Arc-Webbrowser radikal umzubauen respektive von Grund auf neu zu entwickeln, wie auf " Thurrot " nachgelesen werden kann. Offenbar hatten die User Arc als zu komplex und zu unterschiedlich von ihren gewohnten Browsern empfunden. Aus diesem Grund sei der Reset-Button gedrückt worden.Konkrete Details, wohin der Weg mit dem smarten Browser Dia gehen könnte, lassen sich aus der Teaser-Site, das ein 11-Minuten-Video (siehe unten) umfasst, kaum entnehmen. Darin ist die Rede von einem Browser, der personalisiert und in Werkzeuge und Arbeitsabläufe integriert sein soll und der Kontext versteht. Auch das automatisierte Erstellen von E-Mails wird im Video erwähnt.Mehr wird man Anfang 20205 erfahren – das Resultat der Entwicklung könnte aber durchaus spannend werden. (mw)