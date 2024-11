Social Media bei Schweizer Jugendlichen kaum mehr wegzudenken

Die Jugendlichen in der Schweiz haben die KI für sich entdeckt: 71 Prozent der 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz haben bereits ersten Erfahrungen mit ChatGPT und Co. gemacht, wie die James-Studie in Zusammenarbeit von Swisscom und der ZHAW ausführt. Rund ein Drittel der Befragten nutzt ein KI-Tool sogar wöchentlich. Allerdings wird aus der Studie nicht ersichtlich, wofür die Heranwachsenden die KI-Technologie verwenden. Gregor Waller, Co-Studienleiter und Forscher bei der ZHAW sagt, dass sich noch nie ein Medium so schnell bei Jugendlichen etabliert habe.Fest etabliert ist die Nutzung von sozialen Netzwerken, wobei diesbezüglich hauptsächlich auf Instagram, Tiktok, Whatsapp sowie Snapchat zurückgegriffen wird. Diese Tools sind gemäss der Studie unabhängig von Alter, Geschlecht und soziodemografischem Hintergrund fest in den Alltag der Jugendlichen integriert – so fest, dass gemäss den Studienautoren "eine weitere Steigerung in der Nutzung kaum mehr möglich erscheint". Rund 90 Prozent aller Jugendlichen nutzen soziale Medien und Messenger-Dienste mehrmals täglich. An einem Wochentag werde das Smartphone durchschnittlich 3 Stunden und 25 Minuten genutzt und an einem freien Tag sogar 4 Stunden und 45 Minuten.