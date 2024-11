Gemeindewebsites am Abstimmungssonntag lahmgelegt

Ausgerechnet am Abstimmungssonntag vom 24. November 2024 gab es einen DDoS-Angriff auf die Server der Ostschweizer Webagentur Backslash, die Websites für Gemeinden samt Hosting anbietet. Die Backslash-Gemeindewebsites sind bei vielen Gemeinden in der Deutschschweiz im Einsatz. Aufgrund der Attacke waren die Websites zahlreicher Gemeinden an diesem Sonntag mehrere Stunden nicht erreichbar, wie unter anderem die "Aargauer Zeitung" meldete . Neben kleinen und grossen Gemeinden im Aargau, darunter Aarau, Brugg, Baden, Buchs, Biberstein und Kölliken, waren auch Kommunen in der Ost- und Zentralschweiz betroffen. Das Motiv der Angreifer ist bisher unklar.Die "Aargauer Zeitung" stellt unter Berufung auf das Bundesamt für Cybersicherheit zudem fest, die Website des Kantons Schwyz sei das eigentliche Ziel des Angriffs gewesen. In der Zentralschschweiz litten 27 Gemeinden an dem Problem, und die Website des Kantons Schwyz war den ganzen Tag lang nicht zuverlässig erreichbar. Nicht betroffen war dagegen der Kanton Luzern. Der Ausfall der Gemeindeauftritte war an den meisten Orten gegen 15 Uhr behoben.Die Gemeindewebsites dienen der Bevölkerung unter anderem als Informationsquelle zu Abstimmungen und Wahlen. So lässt sich nachschauen, wann die Stimmlokale geöffnet sind und wie die Gemeinde abgestimmt hat. Davon völlig unabhängig ist die Übermittlung der Stimm- und Wahlresultate von den Gemeinden an den Kanton, wie etwa Peter Buri, Kommunikationsleiter der Aargauer Staatskanzlei, betont: Die Übermittlung laufe über ein separates System, das vom DDoS-Angriff nicht betroffen sei. (ubi)