Kantonale Berner Webseiten wegen Cyberangriff nicht erreichbar

Derzeit sind verschiedene Webseiten des Kantons Bern wie auch digitale Dienste wie die elektronische Steuererklärung wegen anhaltender Cyberangriffe nicht erreichbar. Gemäss einer Mitteilung der Finanzdirektion soll die Erreichbarkeit lediglich "während kurzen Zeiträumen" nicht gegeben sein, die Sicherheit der Daten der Bevölkerung und des Kantons sei aber gewährleistet.Weiter heisst es, die Webseiten des Kantons Bern seien bereits seit dem dritten Quartal vergangenen Jahres regelmässig das Ziel von Cyberangriffen. Als Folge seien die Webseiten in den letzten Wochen und Monaten während mehreren kurzen Zeiträumen nicht erreichbar gewesen, was sich auch auf die Verfügbarkeit der digitalen Leistungen ausgewirkt habe.Da weiter davon auszugehen sei, dass die Angriffe anhalten werden, sei auch weiterhin mit kurzen Unterbrüchen zu rechnen. In solchen Fällen wird den Betroffenen empfohlen, den Zugriff auf die bentsprechende Webseite in 15 oder 30 Minuten erneut zu versuchen.Bei den Angriffen handelt es sich gemäss Finanzdirektion um "application layer distributed denial of service attacks", kurz L7-DDoS, bei denen die Systeme mit Millionen von Anfragen geflutet werden, um diese zu überlasten. Man setze hier auf Lösungen, welche die missbräuchlichen Anfragen herausfiltern. Bis diese greifen, würden jeweils einige Minuten verstreichen, in denen die Systeme nicht verfügbar seien. Weiter heisst es, die Angriffe würden nur den Zugang blockieren, doch hätten die Angreifer keinen Zugriff auf die Daten. (rd)