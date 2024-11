Open AI rollt Advanced Voice weiter aus

Das Advanced Voice Feature von OpenAI , welches eine natürliche Konversation mit ChatGPT ermöglicht, wird nun auf die Webversion ausgeweitet. Dies teilt OpenAI auf X mit. Vorläufig ist das Feature nur für Abo-Kunden zugänglich, doch das Unternehmen hat gegenüber "Neowin" bestätigt , dass man plant, die fortschrittliche Funktion in den kommenden Wochen auch für die User ohne Abo freizuschalten.Erst vor wenigen Wochen hat das KI-Unternehmen die Konversations-Funktion auf den Desktop-Apps freigeschaltet ("Swiss IT Magazine" berichtete ), Premiere feierte das Feature auf den Smartphone-Apps. Advanced Voice steht auch Nutzern in Europa sowie der Schweiz zur Verfügung. Allerdings beschränkt OpenAI die Nutzung selbst für zahlende Kunden, es ist folglich nicht möglich, einen ganzen Arbeitstag mit ChatGPT an seiner Seite zu absolvieren. (dok)