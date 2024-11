Von 12 auf 18 Zoll: LG stellt dehnbares Display vor

LG Display hat den laut eigenen Angaben weltweit ersten dehnbaren Bildschirm vorgestellt, der sich um bis zu 50 Prozent vergrössern lässt – was einem neuen Rekord in der Branche entsprechen soll. Der 12-Zoll-Prototyp kann laut LG auf 18 Zoll gedehnt werden und bietet dabei eine Auflösung von 100 ppi sowie volle RGB-Farben.Das Unternehmen demonstrierte den Bildschirm bei einem Treffen mit über 100 südkoreanischen Vertretern aus Industrie, Forschung und Wissenschaft. Im Vergleich zu früheren Prototypen aus dem Jahr 2022 hat LG Display die Dehnbarkeit mehr als verdoppelt, indem neue Technologien wie eine spezielle Silikon-Substratstruktur und eine optimierte Verkabelung verwendet wurden.Die neue Technologie ist laut LG extrem haltbar: Der Bildschirm hält über 10'000 Dehnungen stand, bleibt bei extremen Temperaturen funktionsfähig und haftet an unregelmässigen Oberflächen wie Kleidung oder Haut. Als potenzielle Anwendungen nennt der Hersteller beispielsweise Wearables und Mode bis hin zu Automobil- und Sicherheitslösungen. (mw)