Getestest: Das Motorola Razr 50 Ultra

Tolle Displays mit kräftigen Farben

Was nach dem Angriff auf unser Riechorgan dann folgt, gefällt hingegen. In der Verpackung des Razr 50 Ultra finden sich nebst dem Smartphone ein Ladegerät (fast schon eine Seltenheit heute), ein USB-C-Kabel, eine haptisch angenehme Handyhülle aus veganem Leder sowie ein Umhängeband, das an der Hülle befestigt werden kann, um das Smartphone wie eine Handtasche um die Schulter zu hängen. Damit steckt Motorola auch ziemlich deutlich die weibliche Zielgruppe für das Razr 50 Ultra ab. Die mitgelieferte Hülle schmiegt sich im geschlossenen Zustand um das Scharnier, was hübsch wirkt. Dafür steht der flexible Teil im geöffneten Zustand ab, was wiederum weniger hübsch ist. Ausserdem ist es uns im Test öfters passiert, dass wir beim Öffnen des Geräts den oberen Teil der Hülle abgerissen haben. Vielleicht findet Motorola hier für die Zukunft noch ein besseres Konzept.Zum Gerät selbst, das es in vier Farben gibt: Im Innern findet sich ein performanter Snapdragon 8s Gen 3, begleitet von 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Der Akku fasst 4000 mAh, kann mit 45 Watt geladen werden (kabellos 15 W) und hält bei normalem Gebrauch locker anderthalb Tage durch. Das 6,9-Zoll-OLED-Hauptdisplay ist geöffnet ungewohnt hoch (Seitenverhältnis 22:9) und liefert eine Auflösung von 2640 x 1080 Pixeln, eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz und eine Spitzenhelligkeit von 3000 Nits. Diese Top-Spezifikationen sieht man dem Screen auch an – er ist hell, flüssig, stellt Farben kräftig dar und der Falz in der Mitte ist zwar sichtbar, aber kaum störend. Im Direktvergleich mit dem Display des Google-Flaggschiffs Pixel 9 Pro, das wir als Referenz herangezogen haben, fallen die kräftigeren Farben des Razr auf. Dafür ist das Schwarz bei direkter Sonneneinstrahlung weniger tief und Fingerabdrücke auf dem Screen sind deutlich stärker sichtbar.Auf der Klappe hat Motorola wie bereits beim Vorgänger ein flächiges Display mit runden Aussparungen für die beiden leicht hervorstehenden Kameras montiert – ebenfalls ein OLED-Screen mit 4 Zoll (beim Vorgänger waren's noch 3,6 Zoll), 1272 x 1080 Pixeln, 165 Hz und immer noch hellen 2400 Nits. Geöffnet ist das 189 Gramm schwere Handy 7,1 Millimeter dick, geschlossen 15,3 Millimeter, und das Scharnier ist so gelöst, dass im geschlossenen Zustand keinerlei Spalt erkennbar ist. Das Telefon hat ein IPX8 Rating und überlebt damit bis zu 30 Minuten in 1,5 Meter tiefem Wasser, ist aber nicht gegen Staub geschützt. Vorsicht hier also. Entsperrt werden kann es via Gesichtserkennung oder Fingerabdruck seitlich am Powerbutton – beides funktioniert tadellos.