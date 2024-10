Neues Schweizer Unicorn: Orderfox bekommt Milliardenbewertung

Die Schweiz hat ein neues Unicorn: Orderfox gibt eine Bewertung von über einer Milliarde Euro bekannt und wird damit Teil des exklusiven Kreises der Schweizer Jungunternehmen, die auf eine Milliardenbewertung gekommen sind. Andere namhafte Firmen, die diese Marke gesprengt haben, sind etwa Acronis oder Scandit. Gegründet wurde Orderfox 2016, die Finanzierung wurde bisher ausschliesslich von Aktionären gestellt.Die Bewertung wurde vom Zürcher Beratungsunternehmen Trown Partners durchgeführt und ist laut Orderfox selbst auf das Potenzial der beiden KI-basierten Produkte Partfox und Gieni zurückzuführen. Bei Partfox handelt es sich um ein Matching-Netzwerk für die CNC-Fertigungsindustrie, Gieni ist laut dem Hersteller der erste B2B-KI-Agent der tiefgehende Markteinblicke in sämtliche Industriebereiche bereitstellen kann. Trown Partners betont im Rahmen der Bewertung die technologische Vorreiterrolle von Orderfox in der Industrie und stellt neben dem Wachstum vor allem auch das Potenzial des neuen Unicorns in Zentrum.Timur Göreci, CRO bei der Orderfox Schweiz: "Unsere Unternehmensbewertung von über einer Milliarde Euro markiert einen bedeutenden Meilenstein und verdeutlicht die Stärke unserer Technologie. Diese ermöglicht es uns, Unternehmen in verschiedensten Branchen mit entscheidenden Daten zu versorgen. Der nächste Schritt liegt nun in der Kommerzialisierung unserer Produkte, um das enorme Wachstumspotenzial voll auszuschöpfen." (win)