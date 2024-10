Katastrophaler Wertverfall bei X

Seit dem Kauf von Twitter durch Elon Musk für 44 Milliarden US-Dollar hat die unmittelbar danach in X umbenannte Social-Media-Plattform kontinuierlich und massiv an Wert verloren. Der Vermögensverwalter Fidelity, der Musk bei der Akquisition unterstützte, beziehungsweise dessen Blue Chip Growth Fond, beziffert laut "Techcrunch" den Wert seines Anteils an X per Ende August 2024 auf 4,19 Millionen Dollar – 78,7 Prozent weniger als zu Beginn: Ursprünglich ist Fidelity mit 19,66 Millionen Dollar eingestiegen.Noch Ende Juli lag der Wert des Fidelity-Anteils etwas höher, nämlich bei 5,5 Millionen Dollar. Geht man davon aus, dass auch andere Investoren ihre Anteile ähnlich abgewertet haben, dürfte X heute noch insgesamt 9,4 Milliarden Dollar wert sein – das ist nicht einmal mehr ein Viertel des ursprünglichen Kaufpreises. Weder X noch Fidelity wollten dazu gegenüber "Techcrunch" einen Kommentar abgeben. Schuld am massiven Wertverlust sind neben regelrecht eingebrochenen Werbeeinnahmen – nur wenig Werbetreibende sehen sich gern im Umfeld von Fake News und Hate Speech – auch sinkende Userzahlen sowie juristische Herausforderungen, etwa im Streit mit den Behörden Brasiliens. (ubi)