Security Advisor von Google soll Sicherheit von KMU stärken

Google führt mit dem Security Advisor eine neues Angebot ein, das sich an KMU richtet. Der Dienst umfasst gemäss einem Blogpost eine Reihe an Informationen und Tools für Google Workspace, die die Sicherheit für kleine Unternehmen verbessern sollen. Als Beispiele nennt der Tech-Konzern etwa Bedrohungsabwehr, Kontosicherheit und Datenschutzfunktionen. Der Service umfasst nicht nur Best Practices für Einstellungen und Verwaltung, Google bietet auch diverse Sicherheits-Features an, für die jedoch eine entsprechende Lizenz in Workspace notwendig ist. Welcher Service in welcher Lizenz beinhaltet ist, ist in der Galerie ersichtlich.Google schreibt, dass mit dem Security Advisor die Anwendung von Sicherheitseinstellungen vereinfacht werde. Ausserdem seien die empfohlenen Einstellungen schnell vorzunehmen und lassen sich an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens anpassen. Der Security Advisor sei insbesondere für Unternehmen gedacht, die aufgrund ihrer Grösse nicht die Ressourcen haben, um sich möglichst umfassend gegen Cyberrisiken zu schützen. (dok)