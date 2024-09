Gobugfree lädt zum GoHack24

Vom 14. bis 16. November findet an der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) die zweite Ausgabe des Security-Events GoHack statt. Unter anderem wartet auf die Besucher des GoHack24 am 14. November ein Symposium, das führende Köpfe aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen will, um die drängendsten Fragen rund um das Thema Cyberkriminalität zu diskutieren.Spannend dürfte es am 15. und 16. November werden – an diesen Tagen sollen sich einige der besten ethischen Hacker der Szene daran machen, Schwachstellen in realen Systemen aufzuspüren, die von den Programmpartnern bereitgestellt werden. Die Hacker kämpfen dabei im Rahmen der Live-Bug-Bounty-Challenge um einen Bounty-Topf, in dem über 60‘000 Franken stecken, so Eventveranstalter Gobugfree Ebenfalls Teil des Programms soll zudem praxisorientiertes Wissen für KMU sein, wobei Themen wie Risikomanagement, Notfallplanung, Security Awareness und die Optimierung bestehender Sicherheitsmassnahmen im Mittelpunkt stehen sollen. Ausserdem soll es auch fortgeschrittene technische Sessions geben, die sich mit Web Application Firewall (WAF)-Blocking, Large Language Models (LLM), Enterprise Security Risk Management (ESRM) und den Sicherheitsimplikationen von Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) befassen. Und im Switch Escape Room schliesslich müssen Teilnehmende als Team unter Zeitdruck knifflige Cybersicherheitsprobleme lösen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Anmeldemöglichkeit finden sich unter diesem Link . (mw)