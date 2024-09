Microsoft relativiert Release-Datum für Windows 11 24H2

Microsoft hat die gestrigen Angaben zum Veröffentlichungsdatum von Windows 11 24H2 relativiert und wird das grosse Feature-Update mit Schwerpunkt KI voraussichtlich erst später verteilen.Gestern berichteten diverse Medien mit Bezug auf einen Eintragt im Windows IT Pro Blog, Microsoft werde mit der Veröffentlichung der optionalen Update-Vorschau am 24. September die Neuerungen auf verwaltete Rechner ausrollen und ab dem 8. Oktober via monatliches Sicherheitsupdate alle unterstützten Windows-11-Versionen aktualisieren.Nun hat Microsoft den Blog-Beitrag ergänzt und hält gleich eingangs fest, die angegebenen Daten würden sich lediglich auf die regelmässigen monatlichen Wartungsupdates für unterstützte Versionen von Windows 11 beziehen und hätten nichts damit zu tun, wann Windows 11 24H2 allgemein verfügbar sein wird.Windows 11 24H2 ist seit Juni bereits für die neuen Copilot-PCs verfügbar und soll in den kommenden Wochen für alle unterstützten Windows-11-Versionen ausgeliefert werden. Die Neuerungen sind vielfältiger Natur und betreffen mitunter eine KI-optimierte Audio-Wiedergabe, eine neue App für Teams, Live-Untertitelung bei Videos oder generative Bilderstellung in Paint. (rd)