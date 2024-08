Schweiz wird Mitglied in der European Cyber Security Organisation

Der Bundesrat hat die Mitgliedschaft der Schweiz in der European Cyber Security Organisation (ECSO) genehmigt. Mit der Mitgliedschaft erhofft man sich, nahe an aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen in der europäischen Security-Szene zu bleiben und Zugang zum Expertennetzwerk der ECSO zu erhalten. Weiter würde eine Mitgliedschaft der Schweiz Zugang zu den Arbeitsgruppen der ECSO gewähren. Damit hätte man Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung und dem Austausch mit Expertenkreisen. Der Antrag für die Mitgliedschaft soll vom Verteidigungsdepartement VBS ausgehen, zu dem auch das Bundesamt für Cybersicherheit BACS gehört.Die ECSO existiert seit 2016 und wurde als gemeinnütziger Verein in Belgien gegründet. Ziel ist die Etablierung einer öffentlich-privaten Partnerschaft im Bereich der Cybersicherheit mit der Europäischen Kommission. Heute agiert sie als sektorübergreifende sowie unabhängige Mitgliederorganisation für Cybersicherheit in Europa und zählt rund 300 Mitglieder. Diese setzen sich aus Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Verbänden und staatlichen Akteuren zusammen. Zu Letzteren darf sich nun auch die Schweiz zählen. Einige Schweizer Forschungseinrichtungen und Unternehmen sind bereits Mitglieder, so etwa die HSLU und die ZHAW. (win)