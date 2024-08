Lernplattform Moodle ist angreifbar

Die freie Lernplattform Moodle wird weltweit von zahlreichen Universitäten und Hochschulen verwendet – auch in der Schweiz. Hierzulande setzen zum Beispiel die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) oder die Berner Fachhochschule BFH auf Moodle Derzeit können Bildungseinrichtungen jedoch Opfer von Cyberattacken werden, denn auf der Moodle-Webseite listen die Entwickler über 40 Warnmeldungen auf. Momentan steht eine offizielle Bedrohungsgrad-Einstufung der Schwachstellen noch aus. Allerdings haben die Moodle-Entwickler mehrere Schwachstellen als "schwerwiegend" (engl: "serious") eingestuft.Noch gibt es keine Berichte über laufende Cyberangriffe. Admins sollten dennoch umgehend die verfügbaren Sicherheitsupdates installieren. Laut den Entwicklern wurden die Lücken in den Moodle-Versionen 4.1.12, 4.2.9, 4.3.6 und 4.4.2 geschlossen. Für sämtliche früheren Versionen soll dies nicht gelten. (cma)