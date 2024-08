Googles Pixel-Wetter-App kann bereits installiert werden

Zusammen mit den neuen Pixel-9-Geräten hat Google auch seine erste Pixel-Wetter-App angekündigt, die Teil der neuen Smartphones sein soll. Nun aber berichten verschiedene Medien, unter anderem " Android Authority " oder " Neowin ", dass die App bereits geleaked ist und via Sideloading auf Smartphones mit Android 14 installiert werden kann.Die App ist via APKMirror verfügbar und kann von dort aus installiert werden. Voraussetzung ist, dass das Installieren von APK-Dateien auf dem Smartphone erlaubt ist. Es handelt sich aber um eine Vorabversion, Crashes können somit nich ausgeschlossen werden.Gemäss ersten Berichten soll die Pixel-Wetter-App nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch ziemlich funktional sein. So kann sie etwa Echtzeit-Wetterupdates und Vorhersagen für den eigenen jeweiligen Standort bereitstellen, zudem soll auch KI eingesetzt werden, und zwar für Zusammenfassungen von Wettervorhersagen. (mw)