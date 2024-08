Google kündigt drei neue AI-Funktionen für Chrome an

Zum zweiten wird es möglich, Produkte über verschiedene Seiten hinweg zu vergleichen. Möglich macht dies die Funktion Tab Compare (Bild). Tab Compare wird Produkte, die auf verschiedenen Seiten gefunden wurden, mit Hilfe von KI einheitlich und übersichtlich in Chrome darstellen. Zum Start wird dieses Feature aber nur in den USA verfügbar sein.Zum Dritten bietet Chrome eine neue Möglichkeit, seine Browsing History zu durchsuchen. Dies soll dank AI künftig möglich sein, indem man Chrome mittels natürlicher Sprache zu befragt. So soll man Fragen wie "Was war das für ein Eiscafé, das ich mir letzte Woche angesehen habe?" eintippen können, wie Google im Blog als Beispiel ausführt, und Chrome wird daraufhin die entsprechenden Seiten aus der History anzeigen. Auch diese Funktion wird vorerst aber nur in den USA verfügbar sein. (mw)