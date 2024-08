Intel zeigt neue Core-Ultra-Mobile-CPUs am 3. September

Intel hat verlauten lassen, am 3. September "Lunar Lake" offiziell vorzustellen. Bei "Lunar Lake" handelt es sich um die nächste Generation an Core-Ultra-Prozessoren für Mobilgeräte, welche sich durch "höchste Energieeffizienz und Performance" auszeichnen sollen sowie durch einen "grossen Schritt bezüglich Grafik-Performance" sowie "unerreichte AI-Computing Power", so Intel . Die Vorstellung soll im Vorfeld der IFA geschehen.Mit den "Lunar Lake"-Chips, die als Core Ultra 200 Serie erschienen werden, positioniert sich Intel gegen Qualcomms Snapdragon X und AMDs Ryzen AI 300-Prozessoren. Gerüchten zufolge soll die KI-Einheit des SoC bis zu 48 TOPs (Tera Operations Per Second) liefern, während die aktuelle "Meteor Lake"-Plattform maximal 34 TOPs schafft. Qualcomms Snapdragon X erreicht 45 TOPS, AMDs Ryzen AI 300 50 TOPs.Man geht davon aus, dass die Core Ultra 200 Serie in neun Ausführungen erscheinen wird, alle mit jeweils acht CPU-Kernen und acht GPU-Kernen. Zudem kommt die Core Ultra 200 Serie mit 16 oder 32 GB GB integriertem, fix verlötetem LPDDR5X-Arbeitsspeicher. (mw)