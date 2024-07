Software-Landschaft Schweiz: Zahlen, Fakten, Hintergründe

Die Schweizer Software-Industrie ist so bedeutend wie vielfältig und zählt rund 18'000 Softwareunternehmen, die in verschiedenen Bereichen tätig sind. Grund genug für "Swiss IT Magazine", der Branche und dem Thema einen Schwerpunkt zu widmen, der die aktuelle Sommerausgabe des Printmagazins ziert (noch kein Abo? Hier kostenlos ein Probeabo bestellen ).Eine ganze Reihe der Artikel aus der Printausgabe können kostenlos online abgerufen werden. Dazu gehört auch ein vertiefter Blick auf die Schweizer Softwareindustrie, in dem die zentralen Ergebnisse des Swiss Software Industry Survey zusammengefasst werden, einer Umfrage der Universität Bern, welche in Zusammenarbeit mit Swico und Sieber&Partners jährlich durchgeführt wird. Die Zahlen und Fakten zur Schweizer Softwarebranche finden sich hier In zwei weiteren Artikel haben wir uns ausserdem den Themen Individualsoftware sowie Low-Code-Entwicklungen gewidmet. Beim Thema Individualsoftware zeigen wir , wo die Vorteile einer solchen Lösungen gegenüber Software ab der Stange liegen, wie man zur Individualsoftware kommt und wie man den passenden Partner findet. Rund ums Thema Low Code führen wir mögliche Anwendungsgebiete, aber auch Einschränkungen von Low Code aus.Derweil zeigt Matthias Stürmer, Professor an der Berner Fachhochschule (BFH) und Leiter des Instituts Public Sector Transformation im BFH Departement Wirtschaft sowie Präsident des Open-Source-Fördervereins CH Open, wie Open Source Software ein Ausweg aus dem Vendor Lock-in sein kann. Und schliesslich haben wir die wichtigsten Ergebnisse der neuesten Swiss Developer Survey zusammengefasst.Ausschliesslich in der Print-Ausgabe findet sich zudem eine grosse Übersicht von 75 Schweizer Software-Lösungen, die eine Alternative zu den Lösungen von Big Tech sein können. (mw)