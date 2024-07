Varonis bietet kostenlosen Copilot-Security-Scan für Firmen an

Varonis bietet Unternehmen, die die Einführung von Microsoft Copilot planen, ab sofort einen kostenlosen Security Scan an. Mit diesem können Sicherheitsverantwortliche rasch erkennen, welche Daten nicht korrekt klassifiziert sind und wer auf welche sensiblen Daten via Copilot zugreifen kann. Denn Microsoft Copilot hat tendenziell auf sämtliche Daten Zugriff, auf die auch die jeweiligen User zugreifen können. Das seien in der Regel viel zu viele, schreibt Varonis in einer Mitteilung.Ausserdem werden in Form eines umfassenden Reports Empfehlungen zur Reduzierung dieser Risiken gegeben. Interessierte können sich über diese Webseite zum kostenlosen Microsoft 365 Copilot Security Scan anmelden. (cma)