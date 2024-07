Dyson lanciert neuen Bluetooth-Kopfhörer OnTrac

Dyson erweitert sein HiFi-Portfolio um die Bluetooth-Kopfhörer OnTrac. Dieser verfügt über 40-mm-Neodym-Lautsprechertreiber mit 16 Ohm und soll bei niedrigen Frequenzen von 6 Hertz bis zu hohen Frequenzen von 21'000 Hertz tiefe, spürbare Bässe und klare, hohe Töne problemlos wiedergeben können.Dyson verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 55 Stunden, auch bei aktiver Noise Cancellation (ANC). Diese lässt sich wiederum über ein doppeltes Tippen auf die Ohrmuscheln ein- oder ausschalten. Zudem sind die Kopfhörer individuell anpassbar. Die verschiedenfarbigen Endkappen und Ohrpolster können nach Wunsch kombiniert werden und ermöglichen dadurch über 2000 Farbzusammenstellungen. Der OnTrac selbst ist wiederum ab August in vier Farbvarianten erhältlich: Gelb/Aluminium, Nachtblau/Kupfer, Schwarz/Nickel und Schwarz/Cinnabar. Die Endkappen bietet der Hersteller direkt über seinen Shop für rund 50 Franken an. Die Kopfhörer schlagen mit satten 500 Franken zu Buche – und kosten somit genauso viel wie das aktuelle Sonos-Modell, das wir kürzlich getestet haben (hier geht es zum Test ).Mit dem OnTrac zeigt sich Dyson deutlich weniger experimentierfreudig als noch letztes Jahr. Denn der Vorgänger Zone kam mit einer etwas gewöhnungsbedürftigen Schutzmaske ("Swiss IT Media" berichtete ). Das neue Modell konzentriert sich hingegen ganz auf die akustischen Qualitäten. (sta)