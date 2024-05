Sonos stellt seinen ersten Kopfhörer Sonos Ace vor

Sonos kündigt die Markteinführung seines ersten Kopfhörers namens Sonos Ace an. "Er ist da! Fans haben uns seit Jahren gebeten, die Sonos Experience auf Kopfhörer zu erweitern – und wir wussten, dass wir bei unserem ersten Vorstoss in diese Kategorie die Art von Innovation und Sound bieten mussten, für die Sonos bekannt ist", freut sich Sonos-CEO Patrick Spence. Der Premium-Kopfhörer ist ab dem 5. Juni 2024 weltweit für rund 500 Franken in Schwarz und Soft Weiss erhältlich.Sonos Ace verfügt über zwei speziell für den Kopfhörer entwickelte Treiber, die laut Hersteller jede Frequenz "mit höchster Präzision und Klarheit" wiedergeben können. Wer Heimkino schätzt, kann per Tastendruck von einer kompatiblen Sonos-Soundbar zum Sonos Ace wechseln und so Filme mit 3D-Audio (Dolby Atmos) geniessen, ohne Mitbewohner zu stören. Im Laufe dieses Jahres soll zusätzlich eine neue TrueCinema-Technologie von Sonos verfügbar werden, die die Umgebung analysiert und Surround-Sound widergibt.Des Weiteren hat der Premium-Kopfhörer Geräuschunterdrückung (ANC) im Gepäck. Alternativ kann der Aware Modus aktiviert werden, um mitzubekommen, was in der Umgebung geschieht – nützlich beispielsweise beim Pendeln. Die Ohrmuscheln wurden aus weichem Schaum mit einem Bezug aus veganem Lederimitat gefertigt, die Ohrmuscheln sind austauschbar und im Lieferumfang befindet sich ein USB-C-Kabel und eine Hülle.Die Akkulaufzeit beträgt nach Angaben des Herstellers mindestens 30 Stunden Hör- und Sprechzeit. Ein nur 3-minütiges Aufladen soll 3 Stunden Akkulaufzeit ermöglichen. (cma)