Post forciert mit Swiss Post Cybersecurity IT-Security-Geschäft

Mit Terreactive und Hacknowledge hat sich Die Post in den letzten zwei Jahren gleich zwei Cybersecurity-Spezialisten zugekauft, die nun rückwirkend auf den 1. Januar 2024 fusioniert werden. Die neue Cybersicherheits-Firma der Post wird auf den Namen Swiss Post Cybersecurity AG umfirmiert.Man lege damit den Grundstein für den Aufbau eines bedeutenden Schweizer Cybersecurity-Anbieters, wie es in der Unternehmensmeldung heisst. Das neue Unternehmen sei völlig unabhängig von der Post und deren IT selbst, wie betont wird. Als positive Effekte für die Kunden sieht die Post zum einen die regionale Ausweitung, ein grösseres Team, ein umfangreicheres Portfolio und damit mehr Security-Expertise. Anpassungen am Personal sind vorläufig wohl nicht zu erwarten, die Post spricht von 95 Mitarbeitenden bei Terreactive sowie 53 Fachkräften von Hacknowledge.

Und auch auf Führungsebene scheint im Moment noch das meiste beim Alten zu bleiben: Urs Rufer und Paul Such, die beiden Geschäftsführer von Terreactive und Hacknowledge, sollen Swiss Post Cybersecurity als Co-CEOs führen.Abgesehen vom Versprechen für mehr Know-how und besserer Verfügbarkeit soll sich für die Kunden derweil nicht viel ändern. Die Ansprechpartner bei beiden Unternehmen an den Standorten Morges und Aarau sollen unverändert bleiben, genauso wie die Mehrwertsteuernummern für die Kundschaft, da es sich lediglich um eine Umfirmierung handelt.Übernommen hatte Die Post die beiden Firmen 2022 (Hacknowledge) und 2023 (Terreactive). Unumstritten sind die Übernahmen respektive die strategische Entscheidung nicht: So stellt sich nach wie vor die Frage, ob die Post mit dem Bund im Rücken als Wettbewerber im hiesigen ICT-Markt überhaupt auftreten soll. Der Branchenverband Swico etwa äusserte sich vor rund einem Jahr kritisch gegenüber der Übernahme von Terreactive . Die Kritik: Das defizitäre Brief- und Paketgeschäft werde mit Aktivitäten in der ICT-Branche quersubventioniert. Damit greife die Post jedoch in einen Markt ein, der durch Privatunternehmen bereits genügend besiedelt sei. (win)