Schweizer Apple-Kunden können Geräte neu selber diagnostizieren

Apple bringt den Dienst, selber Diagnosen und Reparaturen an Geräten vorzunehmen, auch nach Europa, wie einer Mitteilung des Unternehmens zu entnehmen ist. Mit Apple Diagnose, haben Anwender die gleichen Möglichkeiten wie autorisierte Apple Service Provider und unabhängige Reparaturanbieter, um Produkte auf optimale Funktionalität und Leistung zu testen und zu erkennen, welche Teile möglicherweise repariert werden müssen. Die Dienstleistung steht in den USA sowie 32 europäischen Ländern in 24 Sprachen zur Verfügung.Mit dem neu in Europa eingeführten Diagnose-Service, ist es möglich, iPhones, Macs sowie Studio Display-Modelle mittels Software auf äusserlich nicht einsehbare Fehler zu überprüfen. Die Überprüfung kann von jedem Gerät aus mit einem Browser gestartet werden. Auf den entsprechenden Support-Seiten des Herstellers ist beschrieben, wie das Gerät in den Diagnosemodus versetzt wird. Das betroffene Modell sendet via WLAN die Daten an den Apple-Server, die anschliessend nach der Eingabe der entsprechenden Seriennummer im Browser abrufbar sind.Das Diagnoseprogramm listet schliesslich allfällige Defekte auf. Wer technisch versiert genug ist, kann diese gleich selber beheben, Apple stellt einem hierzu Original-Werkzeug und Handbücher zur Verfügung. (dok)