AMD möglicherweise Opfer eines grossen Datendiebstahls

Bei AMD stellt man sich derzeit die Frage, ob man Opfer einer Cyberattacke wurde. Wie das Unternehmen gegenüber "Bleepingcomputer" bestätigte , sei man im Bild darüber, dass eine Hacker-Bande namens IntelBroker derzeit gestohlene Daten von AMD im Netz feilbietet. Darunter sollen sich unter anderem Daten zu Mitarbeitern, Finanzen und weitere vertrauliche Informationen befinden.Wie der X-Nutzer @DarkWebInformer in einem Post behauptet , seien unter den vertraulichen Informationen auch Details zu zukünftigen AMD-Produkten, Spec Sheets, Kundendaten, Source Code und Firmware zu finden. Bei den Mitarbeiterdaten seien derweil nicht nur der Name, sondern auch Kontaktdaten betroffen. IntelBroker veröffentlichte bisher nur Screenshots der angeblich gestohlenen Daten, bisher gibt es jedoch noch keine weiteren Angaben zum Preis oder dazu, wie die Truppe an die Daten gekommen ist.Man arbeite für die Aufarbeitung eng mit den Strafverfolgungsbehörden und einem Dritthersteller – einem namentlich nicht genannten Hosting-Partner – zusammen, wie es vonseiten AMD weiter heisst. (win)