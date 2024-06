Microsoft stoppt Preview-Update für Windows 11 24H2

Windows-Insider können das zuvor verfügbare Release-Preview-Update für Windows 11 24H2 nicht mehr herunterladen und installieren. Microsoft hat den Rollout praktisch unangekündigt und ohne Nennung von Gründen gestoppt. Nur in den Release Notes findet sich ein entsprechender Hinweis: "Wir pausieren vorübergehend den Rollout von Windows 11, Version 24H2, für den Release Preview Channel. Wir werden den Rollout in den kommenden Wochen wieder aufnehmen."Auch auf eine Anfrage von X-User Technosaurusrex reagierte Microsoft in Person von Brandon Leblanc vom Windows-Insider-Team nur ausweichend: "Ich habe nichts weiter zu sagen als das, was in dem Blogbeitrag steht, und dass wir daran arbeiten, den Rollout in Kürze wieder aufzunehmen." Es wird spekuliert, dass der momentane Stopp mit Änderungen in der strittigen Recall-Funktion zusammenhängen könnte: Recall erstellt in kurzen Abständen Screenshots und zeichnet so alles auf, das der Nutzer an seinem PC tut – und dies sehen Datenschützer skeptisch. (ubi)