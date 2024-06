Apple gibt Gewinner der Design Awards 2024 bekannt

Apple hat bekannt gegeben, welche App- und Spiele-Entwickler die Apple Design Awards 2024 gewonnen haben. Bis anhin wurden die Gewinner stets an der hauseigenen Worldwide Developer Conference verkündet, heuer bereits im Vorfeld der Veranstaltung, die nächste Woche über die Bühne geht. Mit der Award-Verleihung will Apple die Entwickler für herausragendes Design, technischen Leistungen und Innovationskraft ehren, wie der iPhone-Hersteller in einer Mitteilung erklärt.Die Sieger wurden aus insgesamt 42 Finalisten ermittelt, die in den sieben Kategorien Vergnügen und Spass, Inklusion, Innovation, Interaktion, Sozialen Einfluss, Visuelle und Grafisches Design sowie Räumliches Computing angetreten sind. In jeder der sieben Kategorien wurden jeweils eine App und ein Spiel ausgezeichnet.Die 14 Gewinner mit ihren Apps haben wir in der nachfolgenden Bildergalerie zusammengestellt. Ein Schweizer Entwicklerteam sucht man unter den Siegern vergebens. (rd)