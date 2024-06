Sony kündigt Playstation-VR2-PC-Adapter für Windows PCs an

Good news für Spieler von Playstation VR2 Sony hat die Verfügbarkeit des Playstation VR2-PC-Adapters bekannt gegeben. Dieser ist per 7. August 2024 verfügbar und kostet rund 60 Franken (UVP). Der Adapter wird über ein handelsübliches Display-Port-Kabel angeschlossen (kompatibel mit Displayport 1.4). Über den Playstation-VR2-PC-Adapter erhalten Spieler Zugriff auf die Steam-Bibliothek mit Tausenden von VR-Games, inklusive Spiele wie Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR oder War Thunder.Nach dem Anschliessen der PS-VR2 über den PS-VR2-PC-Adapter per Displayport-Kabel am PC muss man die PS-VR2-App sowie die Steam-VR-App herunterladen. Damit kann man den PS-VR2 auf dem PC einrichten, Einstellungen und Spielbereiche anpassen, Spiele kaufen und über SteamVR spielen. Mehr dazu ist über diesen Playstation-Blog zu erfahren.Die Mindestanforderungen für PS VR2-Spiele auf dem PC sind: Windows 10 64-Bit / Windows 11 64-Bit, CPU: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 oder höher erforderlich), mindestens 8 GB RAM, Bluetooth 4.0 oder höher (weitere Mindestanforderungen siehe Screenshot unten). (cma)