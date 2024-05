Europa gelingt Schlag gegen internationale Cyberkriminalität

Der internationalen Justiz ist ein wichtiger Schlag gegen die Cyberkriminalität gelungen. In mehreren Ländern weltweit wurden über 100 Server beschlagnahmt und 1300 Domains vom Netz genommen. Dies schreibt der "Spiegel". Wie die Behörden mitteilen, seien durch den gross angelegten Einsatz mehrere einflussreiche Schadsoftware-Familien eliminiert worden. Die beschlagnahmten Server hätten den einzigen Zweck gehabt, kriminelle Machenschaften zu unterstützen.Im Rahmen der Massnahmen sind zehn internationale Haftbefehle erlassen worden, vier verdächtige Personen wurden vorläufig festgenommen. Nach acht weiteren verdächtigen Personen, die in Verdacht stehen, mit der Verbreitung der Schadsoftware "Trickbot" beteiligt zu sein, fahnden die Behörden. Sie befinden sich auf der Liste der meistgesuchten Kriminellen von Europol.Im Zuge der Strafverfolgung wurden 16 Objekte in Armenien, Holland, Portugal und der Ukraine durchsucht und zahlreiche Beweismittel sichergestellt, welche derzeit ausgewertet werden. An der internationalen Aktion beteiligt waren Strafverfolgungsbehörden aus Deutschland, Holland, Frankreich, Dänemark, Grossbritannien, Österreich sowie den USA. Ebenfalls im Einsatz standen die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, das Deutsche Bundeskriminalamt sowie Europol. (dok)