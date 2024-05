BACS treibt Security-Sensibilisierung für KMU voran

Mit einem neuen Workshop für Cybersecurity-Sensibilisierung will das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) mehr Bewusstsein für Cyberangriffe auf Schweizer schaffen. Zwar sei die Awareness bei KMU gestiegen, es gebe aber "immer noch eine grosse Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln", so das BACS. Gemeinsam mit dem Verein ITSec4KMU bietet das BACS nun erstmals einen kostenlosen Sensibilisierungsanlass für KMU an, der am 11. Juni 2024 (ab 13:30 Uhr) in Bern abgehalten wird.Vor allem will man hiesigen Kleinunternehmen beim Start für eine passende Cybersecurity-Strategie helfen, da für viele Unternehmen trotz gesteigertem Bewusstsein für die Gefahren nach wie vor unklar sei, wo sie ansetzen sollen. Am Workshop anwesende Führungskräfte sollen daher darauf hingewiesen werden, wo sie bestehende Hilfsmittel und Anstrengungen finden, um die eigene Cybersicherheit möglichst kosteneffizient zu verbessern respektive zu gewährleisten.